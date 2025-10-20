«Лопнул по шву, когда Сергей спал»: директор Пенкина назвал штраф за матрас в отеле несправедливым

Новосибирский отель оштрафовал народного артиста России Сергея Пенкина на 350 тысяч рублей за испорченный матрас. Директор певца Вадим в беседе с 360.ru назвал этот штраф несправедливым.

Представитель звезды объяснил, что Пенкин согласился выплатить требуемую сумму, потому что не хотел тратить время на разбирательства. Но теперь этим вопросом занимаются юристы.

«Выяснилось, что матрас был дефектным, он лопнул по шву, когда Сергей спал. Мы занимаемся этим вопросом, и есть вероятность, что эти деньги вернутся», — пояснил директор.

О неприятном инциденте ранее в своем Telegram-канале рассказал сам Сергей Пенкин. По словам артиста, матрас, плотно набитый перьями, не выдержал и лопнул, пока он спал. Горничной пришлось убирать номер всю ночь.

«Уже утром после бессонной ночи я был вынужден заплатить отелю кругленькую сумму за причиненный ущерб», — делился певец.

