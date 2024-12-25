«Ломка началась»: Филипп Киркоров высказался о трудностях съемок в горах

Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал, что ему очень тяжело дались съемки в лесу в картине «Братья». Об этом пишет издание «7Дней.ru».

Часть сцен киноленты проходили в краснодарском лесу, в горах и на каньонах. Музыкант отметил, что условия были тяжелые — из-за плохих дорог разбилось три его вагончика. По аналогичным причинам не доехали вагончики его коллеги по проекту Дениса Дорохова. В итоге артисты были вынуждены ночевать в палатках, а на самих съемках не было связи.

«И у меня просто ломка началась, я понял, насколько зависим от общения. А еще мы вставали в дикую рань. Я со школы терпеть не могу ранние подъемы, и всю жизнь они меня преследуют. Гастроли? Нужно вставать часов в 7—8 утра, чтобы успеть на самолет. Кино? Смена начинается в 5—6 утра», — поделился Киркоров.

Ранее Киркоров упрекнул певца SHAMAN за исполнение его песни «Единственная» без разрешения.