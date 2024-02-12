«Ломают дверь, замки»: арендаторы разгромили квартиру модели Калашниковой

Модель и певица Анна Калашникова пожаловалась на недобросовестных арендаторов, которые разгромили ее квартиру. Об этом она сообщила в эфире передачи «Звезды сошлись».

По словам девушки, она не в первый раз сталкивается с подобными людьми. Несколько лет назад у нее был конфликт с мужчиной, который отказывался платить. Из-за этого у Анны начались огромные неприятности.

«Я закрыла дверь, поменяла замок и сказала: пока не оплатите и не почините квартиру, ничего не заберете», – поделилась модель.

В итоге мужчина ночью выломал дверь, все забрал и уехал. Она много раз обращалась в полицию, и позже ситуации повторялись.

«Ломают дверь, замки, которые стоят по 200 тысяч, а депозит — 70 (тысяч рублей). Что вот делать в такой ситуации? Обращалась в полицию, вызывала, приглашала, описывали, а воз и ныне там», – пожаловалась девушка.

В результате этих неприятных ситуаций Калашникова решила предоставлять квартиру только девушкам. Однако и здесь не обошлось без проблем: одна из жильцов привела с собой кролика, большую собаку и «мужчину определенной национальности». Квартира была повреждена, мебель погрызена, а обои подраны. Хотя она обещала возместить ущерб, но взяла и исчезла.

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