«Ломает»: психолог рассказал об опасной зависимости Бузовой

Психолог Хорс рассказал о зависимости Ольги Бузовой от работы. Об этом сообщает издание «ДНИ.РУ».

Накануне Ольге Бузовой исполнилось 38 лет. Певица встретила день рождения на работе — в тот день она вела шоу «Фактор By». По словам самой певицы, она очень много работает и редко отдыхает. Психолог Михаил Хорс в беседе с журналистами сравнил Бузову с трудоголиками, которые зависимы от работы.

«Их ломает без работы, как того наркомана или алкоголика без его веществ. Без постоянной занятости их мир кажется серым и унылым. Они не чувствуют свою важность без работы», — объяснил специалист.

Хорс добавил, что желание взять больше рабочих задач может быть связано с попытками убежать от проблем.

«Эти, начинающие трудоголики, тоже напоминают начинающих пьяниц, которые лучше забухают, чем преодолеют свои страхи и комплексы», — заявил психолог.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Бузова заявила о сильной усталости после съемок.