«Лолиту — в санитарки»: Барецкий придумал наказание для оскандалившихся на вечеринке Ивлеевой звезд

В конце декабря российские знаменитости побывали на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор». После этого в обществе разразился скандал, в результате которого стали отменять концерты Филиппа Киркорова, Лолиты и других. Шоумен Стас Барецкий придумал свое наказание для проштрафившихся звезд.

Лолита, Филипп Киркоров и Ксения Собчак после мероприятия оказали помощь жителям Белгорода, но шоумен уверен: этого недостаточно.

В извинения звезд Барецкий тоже не верит. Он считает, что знаменитостям такой величины нужно делать более серьезные вещи.

«Лолите, чтобы ее простили, нужно пойти поработать, например, санитаркой, — цитирует шоумена mk.ru. — Тем более, что она себя позиционирует, как простая русская женщина из народа — полы сама моет».

Ксения Собчак, по его словам, никак не может определиться со своей ролью. Он посоветовал уехать журналистке в Израиль и подумать над своей позицией.

Барецкий считает, что самым жестким наказанием для этой троицы стало бы лишение доступа к социальным сетям, без которым звездам трудно представить свою жизнь, уверен шоумен.

Ранее Стас Барецкий раскритиковал Иншакова после иска на 1 млрд рублей к Ивлеевой. Подробности читайте в этой статье.