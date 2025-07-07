Ксения Собчак ответила на критику юбки, на которой увидели лицо Иды Галич. Журналистка прокомментировала высказывание россиян в Telegram-канале.

В личном блоге Ксения Собчак показала закулисье мероприятия, которое она вела с Идой Галич. На ролике знаменитости танцевали под трек, ставший популярным в нулевые. Для съемки беременная Галич надела черный брючный костюм, а Ксения — блузку в горох, бежевый кардиган и черную юбку с изображением девушки. Многие подумали, что на ней запечатлена Ида, и высмеяли образ журналистки. Также наряд Собчак спровоцировал разговоры о ее беременности.

«Скажите, что я не одна вижу у Ксении лицо Иды Галич на юбке. Теперь я вижу Галич и на фото, и на видео. Не поняла, Ксения, вы тоже беременны вместе с Идой?» — написали россияне.

К слову, Собчак иронично ответила подписчикам.

«Комментарии под постом VS сама юбка», — написала знаменитость.

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