Менеджер Киркорова объяснила, кого и за что отхлестал букетом поп-король
Звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров вновь удивил поклонников своим странным поведением.
Вчера в Сети появилось видео с его недавнего концерта в Казахстане. На кадрах видно, как поп-король спускается со сцены, подходит к мужчине в первом ряду и несколько раз бьет его букетом по лицу. После этого он бросил цветы, вернулся и допел свою песню. Многие раскритиковали действия артиста и начали писать ему гневные сообщения.
Менеджер исполнителя Екатерина Успенская прокомментировала ситуацию. По ее словам, Киркоров устроил разборки не с поклонником, а с членом своей команды! Об этом пишет «Газета.Ru».
«Это был наш человек из команды. Он не пропустил поклонников к сцене. Поклонники хотели к Филиппу подойти», – рассказала Екатерина.
В последнее время певец часто попадает в неприятные ситуации. 7 ноября он выступал в Алматы. Артист вышел к зрителям в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. Пользователи Сети были в шоке от внешнего вида звезды. Чуть позже он оправдался, что команда стилистов просто не успела отдать ему кожаные шорты, чтобы он переоделся между песнями.
«Моя команда – настоящие хулиганы. Выпустили меня, грешника, к поклонникам, оставив без шортов перед тем, как идти в зал. Шутки шутками. Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безвыходном положении. Но Show must go on», – заявил музыкант в личном микроблоге.