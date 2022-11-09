Менеджер Киркорова объяснила, кого и за что отхлестал букетом поп-король

Менеджер исполнителя Екатерина Успенская прокомментировала ситуацию. По ее словам, Киркоров устроил разборки не с поклонником, а с членом своей команды! Об этом пишет «Газета.Ru».

«Это был наш человек из команды. Он не пропустил поклонников к сцене. Поклонники хотели к Филиппу подойти», – рассказала Екатерина.

В последнее время певец часто попадает в неприятные ситуации. 7 ноября он выступал в Алматы. Артист вышел к зрителям в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. Пользователи Сети были в шоке от внешнего вида звезды. Чуть позже он оправдался, что команда стилистов просто не успела отдать ему кожаные шорты, чтобы он переоделся между песнями.

«Моя команда – настоящие хулиганы. Выпустили меня, грешника, к поклонникам, оставив без шортов перед тем, как идти в зал. Шутки шутками. Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безвыходном положении. Но Show must go on», – заявил музыкант в личном микроблоге.