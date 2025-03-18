Лолита вышла на подиум в готическом образе от дизайнера Игоря Гуляева

17 марта в рамках Московской неделе моды прошел показ дизайнера Игоря Гуляева. Эксперт переосмыслил наряды рубежа XIX—XX вв. еков под влиянием современных тенденций. На подиум вместе с моделями вышла певица Лолита Милявская.

Дизайнер придумал для 61-летней артистки образ в ее эпатажном стиле. Милявская вышла на подиум в длинном черном платье с пайетками с разрезом на ноге, цепями и прозрачными рукавами. На голове у знаменитости красовалась винтажная шляпа с перьями. Лолите сделали яркий макияж в готическом стиле.

«Ничего про моду не знаю. Но Гуляева люблю», — призналась исполнительница хита «На Титанике».