Лолита вышла на подиум в готическом образе от дизайнера Игоря Гуляева
© Korobeynikov Dmitry/East News
17 марта в рамках Московской неделе моды прошел показ дизайнера Игоря Гуляева. Эксперт переосмыслил наряды рубежа XIX—XX вв. еков под влиянием современных тенденций. На подиум вместе с моделями вышла певица Лолита Милявская.
Дизайнер придумал для 61-летней артистки образ в ее эпатажном стиле. Милявская вышла на подиум в длинном черном платье с пайетками с разрезом на ноге, цепями и прозрачными рукавами. На голове у знаменитости красовалась винтажная шляпа с перьями. Лолите сделали яркий макияж в готическом стиле.
«Ничего про моду не знаю. Но Гуляева люблю», — призналась исполнительница хита «На Титанике».
Звезда прошлась по подиуму под аплодисменты зрителей. Певица уверенно шагала и чувствовала себя хорошо в наряде Гуляева.
Отметим, что Игорь был любимым дизайнером Аллы Пугачевой, когда она жила в России. Примадонна неоднократно выходила в свет в его нарядах.
Недавно Лолита столкнулась с трудностями. Концерты звезды принялись отменять по всей стране, из-за чего команда артистки начала терпеть серьезные убытки. Причиной стало участие Милявской в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. После череды скандалов знаменитость решила уехать в Болгарию, где живет ее дочь Ева.