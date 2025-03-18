НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 марта 2025, 09:50
1 мин.

Лолита вышла на подиум в готическом образе от дизайнера Игоря Гуляева

Лолита вышла на подиум в готическом образе от дизайнера Игоря Гуляева

© Korobeynikov Dmitry/East News

17 марта в рамках Московской неделе моды прошел показ дизайнера Игоря Гуляева. Эксперт переосмыслил наряды рубежа XIX—XX вв. еков под влиянием современных тенденций. На подиум вместе с моделями вышла певица Лолита Милявская.

Дизайнер придумал для 61-летней артистки образ в ее эпатажном стиле. Милявская вышла на подиум в длинном черном платье с пайетками с разрезом на ноге, цепями и прозрачными рукавами. На голове у знаменитости красовалась винтажная шляпа с перьями. Лолите сделали яркий макияж в готическом стиле.

«Ничего про моду не знаю. Но Гуляева люблю», — призналась исполнительница хита «На Титанике».

Лолита вышла на подиум в готическом образе от дизайнера Игоря Гуляева

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда прошлась по подиуму под аплодисменты зрителей. Певица уверенно шагала и чувствовала себя хорошо в наряде Гуляева.

Отметим, что Игорь был любимым дизайнером Аллы Пугачевой, когда она жила в России. Примадонна неоднократно выходила в свет в его нарядах.

Недавно Лолита столкнулась с трудностями. Концерты звезды принялись отменять по всей стране, из-за чего команда артистки начала терпеть серьезные убытки. Причиной стало участие Милявской в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. После череды скандалов знаменитость решила уехать в Болгарию, где живет ее дочь Ева.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Лолита Милявская
дизайнер
Алла Пугачева