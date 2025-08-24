Лолита вся в слезах убежала со сцены: вот что произошло

Лолита Милявская расплакалась на сцене в Казани во время фестиваля «Новая волна». Артистка не смогла сдержать слез, когда исполняла песню про Фаину Раневскую.

Звезда разрыдалась на сцене после финальной фразы «Похороните меня за плинтусом». С нахлынувшими эмоциями Лолита убежала за кулисы, пишет mk.ru.

В это время зрители зааплодировали знаменитости стоя и кричали: «Браво!». Номер Лолиты сорвал самые мощные овации за все три дня фестиваля. Звезда долго не могла успокоиться за кулисами и позже оказалось, что она расплакалась из-за оплошности. Милявская взяла не ту ноту в конце композиции, и сильно расстроилась, когда осознала это.

При этом зрители не заметили ни одной фальшивой ноты, а приняли уход Лолиты за сильные и искренние переживания, вызванные песней.

Ранее певица Вика Цыганова раскритиковала «Новую волну». Артистка считает, что фестиваль превратился в «балаган» и «торжество безвкусицы» с участием «сбитых летчиков», позорящих культуру России.