Лолита в сексуальном комбинезоне показала, что вытворяет руками

Скандальная певица Лолита Милявская не стесняется примерять самые провокационные наряды. На днях она появилась у себя в соцсетях в облегающем комбинезоне с глубоким декольте. Вид 59-летней исполнительницы вызвал у ее поклонников противоречивые чувства.

В новом ролике в своем личном микроблоге артистка позировала перед камерой в гримерной комнате. На ней был наряд серебристого цвета, длинные серьги и подвеска на шее. Под комбинезоном у певицы виднелось черное кружевное белье.

«Вчера меня одна из «жителей» моего сетевого домика Настя учила делать сердечки после того, как окончательно поняла, что «мои руки не для скуки». Ну, почему бы и нет. «Для любви сердца», как пелось в одной популярной песне моего детства. В любом случае развивает моторику», – поделилась мыслями звезда.