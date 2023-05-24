Лолита шокировала своей выходкой: на прощании с мужем Дианы Гурцкой случилось непредвиденное

На прощании с мужем певицы Дианы Гурцкой Петром Кучеренко случилось непредвиденное. Присутствующая на траурном мероприятии артистка Лолита удивила своей выходкой.

Она приехала в Елоховский собор, где проходило прощание. На траурное мероприятие прибыли десятки коллег Кучеренко, друзья и все, кто его знал.

Большинство были одеты в черное, женщины взяли черные платки на голову. Среди знаменитостей заметили певца Марка Тишмана, продюсера Юрию Аксюту. Но только певица Лолита не стала соблюдать дресс-код, а на голову выбрала платок не траурного цвета. Свой образ артистка не стала комментировать.

«Лолита надела белый платок, чем удивила присутствующих», - сообщил сайт mk.ru в своем Telegram-канале.

Ранее мы писали, что Гурцкая захотела разместить могилу мужа подальше от захоронения певицы Юлии Началовой. Сотрудник Троекуровского кладбища объяснил пожелание артистки.