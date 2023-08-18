Лолита с красным лифчиком на голове смутила участников концерта в честь Дня знаний

Певица Лолита устроила перформанс с нижним бельем на красной дорожке фестиваля. Фотографии артистки с красным бюстгальтером на голове появились в соцсетях.

Знаменитость вместе со своими коллегами побывала на мероприятии, посвященном приближающемуся Дню знаний. 17 августа состоялся большой концерт «Первоклассный музОн». Несмотря на возраст, брюнетка выглядела бодрой и веселилась в разговоре с журналистами.

На празднике были многие артисты, но Лолита смогла произвести наибольшее впечатление. Еще во время прогулки по красной дорожке певица обратила на себя все внимание, а после даже покуражилась с представителями прессы и развеселила гостей.

Во время беседы с журналистами исполнительница решила поиграться на камеру с красным бюстгальтером. Она вертела его в руках и даже надела на голову. Неизвестно, сняла ли нижнее белье женщина с себя или взяла чужое.

«Лолита сняла лифчик прямо на красной дорожке», — так поступок звезды прокомментировал Telegram-канал «Самые сливки».

Сама певица пока так и не высказалась по данному поводу.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что каждый звонок от пожилой матери вызывает у нее сильное беспокойство. Это чувство, по ее словам, можно сравнить с панической атакой. Звезда рассказала в интервью, почему.