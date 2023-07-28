«Боишься каждый день»: Лолита призналась, что звонки от матери сравнивает с панической атакой

Певица Лолита Милявская недавно призналась, что каждый звонок от пожилой матери вызывает у нее сильное беспокойство. Это чувство, по ее словам, можно сравнить с панической атакой. Дело в том, что 59-летняя артистка очень переживает за здоровье близких.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание «А теперь внимание».

«Я счастлива, когда просыпаюсь по утрам: во-первых, проснулся, во-вторых, ничего не болит, в-третьих, все твои родственники живы и здоровы. Потому что ты боишься каждый день за них», – поделилась Лолита.

К тому же певица добавила, что пожелания детям, которые она могла бы оставить, скорее всего, будут непонятными. Исполнительница хита «На Титанике» убеждена, что детство и школьные годы – самое счастливое время. Именно в этот период нам не нужно думать, как себя прокормить, где найти одежду и пр.

«Ребята, когда вам будет по шестьдесят лет, вы будете вспоминать 1 сентября», – отметила артистка.

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