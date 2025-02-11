Лолита рассказала об обмане подруги со стороны мужчины, якобы ушедшего на СВО. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Лолита Милявская рассказала о подруге, которая начала жить вместе с мужчиной — однако их роман быстро прекратился из-за того, что возлюбленный якобы ушел на СВО. По словам певицы, ее знакомая так влюбилась в мужчину, что согласилась оформить на себя кредит на машину.

«У меня есть знакомая, которая много лет считала себя в браке, т. е. официально люди не были расписаны, но вели совместное хозяйство. Они взяли на нее кредит на машину. И как-то она просыпается, а на кухне лежит записка: «Прости, любимая, я пошел на СВО», — рассказала она.

Певица поделилась, что вскоре спустя несколько недель женщина узнала от сестры возлюбленного, что тот нашел новую девушку.

«Пожалуйста, не берите ни на кого кредиты, если они вам лично не нужны. И если вам с утра оставили записку, что я пошел на СВО, то это не всегда означает, что мужчина именно там», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Лолита ответила Кушанашвили, обвинившему ее в предательстве.