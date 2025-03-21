Опубликовано 21 марта 2025, 14:031 мин.
Лолита призвала депутата «ответить за базар» после слов о собачниках
© Korobeynikov Dmitry/East News
Российская певица Лолита Милявская прокомментировала заявление депутата Госдумы РФ Николая Арефьева о том, что он готов изничтожить всех собачников с помощью огня. Ее слова приводит «Ридус».
«Облить и сжечь. Просто цитирую депутата. Подпись: „Убежденная собачница и кошатница, пенсионерка Милявская Л.М.“», — сказала артистка.
Также она добавила, что парламентарий должен будет «ответить за базар».
Напомним — свое резкое мнение Арефьев высказал после того, как на Ставрополье бродячие псы растерзали 9-летнюю девочку.
Ранее мы писали о том, что представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла «отмену» Лолиты после скандала с «голой вечеринкой».