Лолита призналась, что пьет успокоительные из-за давней фобии

В минувшую субботу 22 апреля «Авторадио» отметило юбилей – 30 лет вещания. Поздравить радиостанцию пришли многие отечественные звезды, в том числе Лолита Милявская. Певица призналась, что периодически водит машину и слушает музыку за рулем. Часто в салоне ее автомобиля, на удивление, играют треки молодой рэп-исполнительницы Инстасамки, а особенно «За деньги да». Однако с транспортом связана и давняя фобия артистки, но не с авто, а с самолетами.

В беседе с журналистами на красной дорожке Лолита призналась, что со страхом полета не может справиться уже долгие годы, и из-за этого все стюардессы знают, что она боится находиться не на земле. Справиться с этим вокалистке помогают успокоительные. Милявская рассказала, что пытается принимать их дозированно, так как это может сказаться на связках.

«Честно, я пью успокоительные. По дозировкам – в зависимости от того, сколько длится полет. Связки от успокоительного садятся, поэтому практически все стюардессы знают, что меня надо держать за руку», - поделилась певица.

Отметим, что Лолита не скрывает того, что иногда выступает под фонограмму, но не из-за проблем со связками. По ее словам, к ней приходится прибегать для съемок на телевидении, так как звук не может «подгоняться» под каждого артиста отдельно. Такова специфика работы. А вот на концертах Милявская старается петь только вживую.

Ранее издание «Страсти» рассказало, как прошел юбилей «Авторадио» и кто из звезд поражал в этот день нарядами на красной дорожке.