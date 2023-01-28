Лолита потратила баснословную сумму, оставшись лишь в протертых джинсах

Лолита Милявская отдалась воспоминаниям в документальном фильме «Виниры на полку: звезды на мели». Певица поведала, как потратила большую сумму собственных денег на проведение своего концерта.

Артистка отдала 146 тысяч долларов, оставшись в потрепанных джинсах и со 100 долларами на себя, маму, ребенка и няню. Лолита отметила, что потом не получала больших гонораров, поэтому отбивать шоу пришлось долго. Примечательно, но шоу имело название «Шоу разведенной женщины».

Ранее мы писали, зачем Лолита вложила миллионы в многочисленные квартиры в Москве.