Лолита откровенно заговорила о борьбе с Аллой Пугачевой за звание лучшей артистки

Лолита заявила, что конкурировать с Аллой Пугачевой невозможно. Именно поэтому исполнительница хита «На Титанике» старалась дружить с Примадонной, а не соперничать. Об этом сообщает «Утро.ру».

Алла Пугачева всегда была звездой номер один на российской эстраде. Артисты не раз пускали слухи, что связываться с ней опасно, поскольку певица перекрывает кислород каждому, кто идет против нее. Однако Примадонна может и помочь исполнителям, если чувствует к ним особую симпатию.

В свою очередь, Лолита Милявская поддерживала со звездой хорошие отношения.

«Люди ходят на песни, слушают песни. И влюбляются в песни... И в этом смысле соперничать с Аллой Борисовной никто не может», – подчеркнула артистка.

Только вот Пугачева больше не собирается радовать поклонников в зрительном зале. Возможно, она продолжит заниматься творчеством, но уже в качестве продюсера. Однако, несмотря на это, Лолита уверена, что популярность Примадонны не зависит от того, вернется она на сцену или нет.

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