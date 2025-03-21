Лолита обратилась к болельщикам после отмены концерта перед матчем «Зенита»

Певица Лолита Милявская прокомментировала отмену своего концерта, который должен был состояться перед матчем футбольного клуба «Зенит» в Санкт-Петербурге. Исполнительница хита «На Титанике» пожелала в беседе с 78.ru, чтобы в этот день между болельщиками не было драк.

Артистка отметила, что вопрос об отмене выступления нужно задавать не ей, а организаторам. Также она обратилась к футбольным фанатам.

«А тут говорить нечего. Болею за футболистов! И всем болельщикам желаю получить удовольствие от искусства футбола! И никаких чтобы драк после матча. По поводу отмены выступления нужно спросить у них», – поделилась мнением Лолита.

Напомним, что певица должна была выступать перед матчем «Зенит» – «Рубин» на «Газпром Арене» 30 марта. Появился анонс, в котором говорится об отмене концерта «по техническим причинам». Вместо нее перед зрителями появится Ольга Серябкина.

Череду «отмен» концертов Лолиты связывают с посещением ею «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой и ее словами из старых интервью. После этого общественники стали писать на звезду жалобы.

Ранее мы писали о том, что Лолита вышла на подиум в готическом образе от дизайнера Игоря Гуляева.