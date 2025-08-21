Лолита назвала условия, при которых согласилась бы встречаться со скуфом

Певица Лолита назвала условия, при которых ей может понравиться мужчина-скуф. Для артистки, в частности, важно, чтобы у него был небольшой живот.

Ее комментарий об отношении к скуфам приводит StarHit.

«Была программа «Прощай легенда», там была шутка, что Лолита – первая женщина-скуф. Мне рассказали, что скуф – это тот, кто пьет пиво, сидит перед телевизором. Я прекрасно отношусь к скуфам. И многие скуфы совсем не скуфы, хотя они так себя называют», - поделилась Лолита.

Журналистов интересовало, может ли артистке понравиться такой мужчина.

Подумав, исполнительница сказала: «Если у него не очень большой живот и если он не отрыгивает пивом и пьет его раз в пятилетку, то да».

Ранее Лолита рассказала, почему проживающая в Болгарии дочь не хочет возвращаться в Россию. Певица назвала Москву «агрессивной средой» и заявила, что в столице быстрый темп жизни, который девушке не подходит. Лолита обращалась к психологу, специалист призвал «не трогать» ребенка, так как за границей Еве хорошо, «это ее среда».