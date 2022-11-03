Счастливую Лолиту поздравили с новым статусом в личной жизни
В жизни певицы Лолиты, которая в 2020 году развелась с пятым мужем и приобрела статус свободной женщины, случилось нечто важное. Журналистка Алена Жигалова поздравила ее с новым статусом.
Певица долго молчала, но призналась: по ней видно, что в жизни появился мужчина. И, действительно, на фестивале в Дубае исполнительница светилась от счастья, шутила и смеялась.
Кто тот счастливчик, который сейчас рядом с ней, неизвестно. Певица не назвала имени.
На слова Жигаловой о появлении нового мужчины Лолита сказала: «Да сто лет назад уже».
Она подметила, что журналистка всё пропустила, так как занималась собственными проблемами.
Напомним, Лолита пять раз была замужем. После очередного неудачного союза певица предпочитала не говорить о личной жизни.
ФОТО: Lomohov Anatoly/East News