Лолита на коленях попросила прощения у зрителей во время концерта

Лолита попросила прощения на коленях за высокие цены на билеты. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Лолита во время одного из своих концертов решила поблагодарить преданных зрителей. Знаменитость также неожиданно решила извиниться за цены на билеты.

«Я очень хотела бы, честно, чтобы многое подешевело. Включая перевозки, электричество — то, из чего складывается цена на билеты. Я бы очень хотела, чтобы они были дешевыми. Простите меня, что они не совсем дешевые. Но когда вы, еще помимо этого приносите цветы, улыбки, аплодисменты…» — заявила она.

После этих слов Лолита опустилась на колени и поцеловала сцену. В каком именно городе это произошло, не уточняется.

