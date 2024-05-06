Дима Билан и Сергей Шнуров устроили перепалку в эфире шоу «Новая Фабрика звезд»

Певец Сергей Шнуров выругался в адрес Димы Билана в эфире популярного шоу «Новая Фабрика звезд». Перепалка звезд случилась во время обсуждения одного из музыкальных номеров.

Новый выпуск передачи был посвящен творчеству Димы Билана. Участники и приглашенные звезды исполняли хиты победителя «Евровидения 2008». Спор между Биланом и Шнуровым произошел во время исполнения песни «Ты должна рядом быть». Диме не очень понравилась энергия племянницы Гарика Мартиросяна Нонны Еганян, которая спела вместе с Натаном. Билан хотел увидеть историю взаимоотношений на сцене и сделал замечание.

Шнуров решил поддержать девушку и заступился за нее.

«Я вижу в этом манеру, нежели отсутствие энергии. Ребят, оставайтесь сами собой. Мы будем пытаться в этих песнях увидеть вас, а не только Диму Билана», — высказался Сергей.

Билан не остался в стороне и ответил лидеру группы «Ленинград».

«Сергей, я могу тебя перебить? Я же не говорю, что это было стилистически как-то не так и что певец должен на себя надевать «костюм» другого артиста на себя», – заявил он.

Шнуров послушал коллегу и выругался в его адрес. Он резко отметил, что, когда находишься в диалоге, и тебе отвечают «нет», значит нельзя».

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