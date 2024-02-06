Лолита Милявская уехала из Москвы после отмены концертов

60-летняя певица Лолита Милявская приняла решение уехать из Москвы. Об этом сообщает «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог знаменитости.

В конце 2023 года состоялась «голая» вечеринка Насти Ивлеевой, из-за которой ее гости столкнулись с отменой концертов. Несмотря на возникшие трудности, Лолита отрицала сообщения об отъезде из РФ. Однако спустя время она решила изменить позицию. Так, в соцсети Милявская показала видео, на котором заметно, что она уехала из Москвы. Певица сопроводила ролик рассуждениями о новом этапе жизни.

«Я на всю жизнь запомнила, что обязательно в распятии присутствуют смерть и сила воскрешения. Это как у природы: каждый сезон означает рассвет, угасание и воскрешение», — высказалась артистка.

После этого Лолита спела строчку из известной песни: «Никаких больше вечеринок».

По информации источника, Лолита могла уехать в Болгарию. Там у нее имеется недвижимость, за которой нужно присматривать.

Ранее мы писали о том, что певица Лолита Милявская потеряла 22 млн рублей из-за отмены тура по Подмосковью. Подробности смотрите в этой статье.