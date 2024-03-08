Лолита Милявская обратилась к женщинам-военным врачам в поздравлении с 8 Марта

«Отмененная» после скандальной «голой» вечеринки певица Лолита Милявская записала видеообращение, в котором поздравила всех с 8 Марта. Артистка выразила особую благодарность женщинам-врачам, находящимся в зоне специальной военной операции, и пожелала им весны, чистого голубого неба и спокойной обстановки.

Кроме того, Лолита напомнила, что 8 марта символизирует женскую независимость. Она в шутку отметила, что современные дамы добились того, что зарабатывают больше мужчин и сами себе покупают цветы.

«Спасибо тебе, Клара Цеткин, Роза Люксембург, и подружке вашей спасибо — Александре Коллонтай, выдающейся и знаменитой на весь мир женщине, первому послу Советского Союза, — заявила Милявская в своём Telegram-канале.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева опубликовала поздравление по случаю 8 Марта и обратилась к женщинам-военнослужащим. Она пожелала защитницам отечества огромного счастья и бесконечной любви.