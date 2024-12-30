Лолита, Глюкоза, Анна Asti: кого из звезд не будет в главных новогодних огоньках

Стало известно, кого из звезд шоу-бизнеса не пригласили на главные новогодние огоньки. В списке оказались Лолита, Глюкоза, Анна Asti и Леонид Агутин.

Об этом сообщил сайт Kp.ru.

Издание изучило списки звезд, поющих в Новый год в главных «огоньках». Некоторых звезд в них не обнаружили, хотя раньше те всегда выступали. При этом Лолиты и Asti не будет в главных «огоньках», но в некоторых праздничных концертах их можно увидеть.

В этом году ожидается много новых имен. На Первом канале и на «России» выступит певица Татьяна Куртукова с хитом «Матушка». Ожидаются номера кумиров молодежи: Минаевой с песней «Шоколадка», Bearwolf с композицией «Один в поле воин».

Впервые споют вместе певцы Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Shaman. Появится дуэт Татьяны Овсиенко и Виктора Салтыкова. Компанию певице Ларисе Долиной составят Александр Шоуа, Евгений Маргулис и Дмитрий Хмелев.

Ранее сообщалось, что Лолита отказалась уступать дорогу молодым артистам. Артистка уверена – навязать публике ничего невозможно.