Кинул на 6 миллионов: Константин Хабенский стал жертвой дизайнера-мошенника

Актер требует с дизайнера своей квартиры в Тверском районе Москвы 6 миллионов рублей за недоброкачественный ремонт. Работы в жилплощади шли несколько месяцев, однако результат не устроил Константина Хабенского и его супругу Ольгу Литвинову.

За обновленным интерьером звездная пара обратилась в компанию «Империя», в которой им выставили счет на 6,5 миллионов рублей. Деньги артист отдал, а после ремонта работы приняла его жена, подписав акт с руководителем фирмы Русланом Сауткиным. Однако спустя время выяснилось, что супруги стали жертвами мошенников.

Хабенский заказал профессиональную экспертизу, которая подтвердила факт обмана. Константин потребовал от фирмы возврата денежных средств, но за несколько лет Сауткина уже сняли с должности руководителя, и теперь он не имеет никакого отношения к компании.

Долгое время актер занимался бумажной волокитой и пытался привлечь мошенника к ответственности, и только полгода назад дело сдвинулось с мертвой точки. Сауткина признали банкротом, и Хабенский запросил внести себя в реестр кредиторов должника с суммой 5,9 миллионов рублей.

К слову, квартиру Константин приобретал для того, чтобы в ней в комфортных условиях росли дети. Но пока апартаменты приносят актеру только проблемы. Кроме мошенничества с отделкой, артист столкнулся с недобросовестными застройщиками. Ему пришлось в течение двух лет судиться с ними, чтобы оформить жилье в собственность.

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