Агата Муцениеце сфотографировалась полностью обнажённой для афиши эротического спектакля

После громкого развода с «мажором» Павлом Прилучным, Агата Муцениеце вплотную начала брать крупные проекты и всерьёз развивать свою карьеру.

То и дело Агата попадает в новости и звездную хронику, где её хвалят за красоту и талант.

Не утихают также и сплетни о любовных романах актрисы, которые муссируются в прессе вопреки её официальному статусу красавицы-одиночки.

Недавно 34-летняя кинозвезда получила главную роль в эротическом спектакле.

Сообщается, что на сцене Агата заменит другую, не менее блистательную шоу-вуман Екатерину Варнаву.

На афишах грядущего действа бывшая жена Прилучного снялась абсолютно обнаженной.

Однако, стоит оговориться, что откровенных частей тела поклонники девушки не увидит: актриса запечатлена на красном фоне в виде тёмного силуэта.

«Все узнали Агату Муцениеце? Уже вовсю тизерит шоу «Абсолютно другая нага» в театре Crave, где она теперь будет в главной роли. Непривычно, конечно, ее такой видеть», - пишет telegram-канал PeopleTalk.