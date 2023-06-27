Лобода своим вопросом унизила девушку с плакатом и извинилась через день после концерта

Выступление певицы Светланы Лободы в одном из парков Харькова 25 июня обернулось скандалом. Артистка увидела, что несовершеннолетняя девушка пришла на концерт с плакатом против исполнительницы, и унизила ее своим вопросом. Через день певица записала видео с извинениями.

Лобода интересовалась у зрительницы, кто ее прислал и дал деньги на эту акцию. Девушка ничего не сказала, но поведение певицы вызвало негативную реакцию.

Артистка поспешила попросить прощения и уже через день после концерта записала видео с извинениями перед девушкой. Она оправдывалась, будто была взволнована и не подумала, что сказала.

На скандал с Лободой обратило внимание издание «Царьград».

Недавно мы писали, что доходы Лободы значительно упали. Певица пожаловалась, что уходит с Олимпа, на который поднялась с большим трудом. Она не стала скрывать, что в России имела серьезные гонорары. Сейчас артистка живет в Латвии с детьми, также пишет песни и снимает клипы, но получает от своей деятельности совсем другие деньги.