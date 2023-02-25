«Лобода совсем плоха»: опухшее лицо певицы вызвало обеспокоенность

На днях Светлана Лобода показала свой новый образ — платье с вырезом, раскрывающим стройные ноги, меховая шуба и бусы. Однако поклонники за красотой все равно сумели разглядеть проблему.

Дело в том, что отекшее лицо Лободы, ее огромные губы и тонкие брови вызвали обеспокоенность. Подписчики не верят, что это природная красота 40-летней певицы.

«Лобода совсем плоха», «Что с лицом? Пчелы покусали?» — обсуждают интернет-пользователи.

Также специалисты считают, что Лобода имеет пристрастие к вмешательствам во внешность. По их словам, чрезмерное использование филлеров может навредить. С возрастом лицо опускается вниз, поэтому неестественные губы еще больше ухудшат положение. Если человек получит некачественный препарат, то это грозит фиброзом.

Ранее мы писали, что песни Светланы Лободы упали в стоимости в 150 раз.