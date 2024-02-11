«Это просто ревность»: Бузова жестко ответила Нателле Крапивиной, обвинившей ее в пьянстве

В своем недавнем видео экс-продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала Ольгу Бузову «вечно пьяной». Телеведущая жестко ответила на это высказывание на Big Love Show в Москве.

Бузова отметила, что ей нет дела до высказываний Крапивиной. Ее фокус сейчас направлен на новую программу и запись новых песен.

По словам телеведущей, про нее что-то постоянно говорят за глаза. Она добавила, что экс-продюсер украинской звезды просто ей завидует.

«Мне хочется верить, что это просто ревность из-за того, что она со мной не работает. Знаете, как мальчики за косички дергают девочек, которые их отвергают», — цитирует Бузову Kp.ru.

В 2021 году Ольгу пригласили на телеканал «Матч ТВ» для обсуждения игры нашей сборной. Спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев достаточно жестко спросил у Бузовой, пьет ли она коньяк по утрам. Со слезами на глазах она отстаивала себя на глазах у многотысячной аудитории.

Телеведущая подтвердила: крепкие напитки она сейчас не употребляет, поскольку ей «просто невкусно».

«Губерниев был первый, а она вечно все повторяет за другими. Передайте ей, пусть что-нибудь новенькое придумает», — добавила она.

Ранее Ольга Бузова заявила, что готовится к диагностике рака. Подробности читайте в этой статье.