«Лизу зачем-то привязывают»: Илья Авербурх заговорил о реальной причине развода с Лобачевой

Фигурист Илья Авербух высказался о причине развода с первой женой Ириной Лобачевой. Нередко в их истории расставания в слухах фигурирует имя актрисы Елизаветы Арзамасовой. Однако, как напомнил тренер, между двумя его браками прошло 16 лет. А разошелся он с бывшей супругой, так как этот опыт был не до конца удачным.

Несмотря на то, что сейчас Авербух личную жизнь не скрывает, вспоминать прошлые отношения он все еще не любит. До сих пор неизвестно, что на самом деле стало причиной его развода с Лобачевой. Из-за этого появляется немало слухов, которые возмущают фигуриста.

«Более 16 лет я жил один, выстроил свою жизнь так, как ее видел. Я почему говорю, что это забывают, потому что кому надо, он всегда говорит, мол, жил и увидел молодуху, быстро к молодухе бросился. Лизу зачем-то привязывают», - поделился Илья в YouTube-шоу «БеС Комменатриев».

По признанию спортсмена, без отношений он не чувствовал себя несчастным. Наоборот, он даже считал, что, по всей видимости, ему просто нужно быть холостым. Такие мысли у него были, так как брак с Ириной был у него не без проблем. Илья назвал его «не до конца удачным опытом» и уточнил, что, если бы все было прекрасно, они бы не разошлись.

Ранее Илья Авербух высказался о поле будущего ребенка от Лизы Арзамасовой.