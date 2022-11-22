«Лиза всю нагрузку взяла на себя»: Авербух о распределении обязанностей в семье с Арзамасовой

Илью Авербуха и Лизу Арзамасову считают одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Совсем недавно у пары появился на свет сын Лев. В эксклюзивном интервью для «Комсомольской правды» мужчина рассказал о том, как изменилась их жизнь после рождения ребёнка.

По словам фигуриста, рождение сына вдохновило его на новые подвиги. Пока Авербух зарабатывает деньги для обеспечения молодой семьи, его супруга взяла на себя все бытовые обязанности. «Я, конечно, стараюсь помогать, но 90% сложностей Лиза взвалила на свои плечи», – заявил Авербух.

Поделился мужчина и другими подробностями их совместной жизни. Так, журналисты нередко пытаются создать новость о том, что у пары серьёзные проблемы в отношениях. Илья заверил: уже два года они с Лизой вместе, и за это время супруги ни разу не поругались. С каждым днём их чувства с Арзамасовой становятся только крепче. «Два года жизни прошли как один день большого счастья», – резюмировал фигурист.

Пока кто-то наслаждается семейными хлопотами, другие только мечтают об этом. Дима Билан – самый завидный жених в отечественном шоу-бизнесе, но, несмотря на это, он по-прежнему один. Психолог решила разобраться в проблемах певца и ответила на вопрос, есть ли у Билана ещё шансы создать семью. Подробности читайте в этой статье.