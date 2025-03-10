«Лиза превращается в невероятную девушку»: дочь Аллы Пугачевой произвела фурор на новом фото

Повзрослевшая дочь уехавших из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) произвела фурор в Сети. Многие восхитились внешностью 11-летней Елизаветы на новом семейном фото, отметив, что девочка растет настоящей красавицей.

Недавно Максим Галкин* поделился в личном блоге свежим фото с Аллой Пугачевой и детьми и поздравил подписчиц с 8 Марта. Звездная семья позировала в своем израильском доме. Однако наибольшее внимание пользователей привлекла дочь артистов. На снимке Елизавета предстала в серебристом коротком платье, босоножках на небольшой платформе и с сумочкой Prada. Многие заметили, что девочка подросла и похорошела.

«Лиза превращается в невероятную девушку», «У Елизаветы безумно красивые волосы и глаза. Чувствую, она разобьет много мужских сердец», «Приятно посмотреть на очаровательных и воспитанных детей», — пишут в Сети.

При этом нашлись и те, кто посочувствовал наследников певицы и шоумена. Некоторые считают, что 11-летним Елизавете и Гарри приходится непросто из-за постоянных переездов родителей.

«Скитальцы. Нет своего круга общения, нет друзей, нет тех, с кем проходит обычное общение в таком возрасте… Да, скорее всего, дети образованные, воспитанные, но у них нет обычного детства», — отметила одна из пользовательниц.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми уехали из России в Израиль. Также супругов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость. Недавно певица вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Артистка не стала отвечать на вопрос, планирует ли она возвращаться в Россию, но при этом назвала себя «патриоткой».

Ранее мы писали о том, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* живут вдали от матери.

*признан иноагентом на территории РФ