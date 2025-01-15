75-летняя Алла Пугачева осталась на Кипре в одиночестве: известно, где теперь живут дети

Уехавшая из России Алла Пугачева большую часть времени проводит на Кипре в полном одиночестве.

Как выяснил Kp.ru, двойняшки Гарри и Лиза живут вдали от знаменитой матери. Как оказалось, они учатся в одной из престижных школ в Лондоне, а на Кипр приезжают только на каникулы.

48-летний муж исполнительницы хита «Мадам Брошкина» шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) тоже практически не бывает дома, так как колесит по миру с гастролями в попытке заработать денег.

С окончанием пляжного сезона жизнь на острове замирает, и заняться там абсолютно нечем, поэтому Пугачева развлекается походами по магазинам.

«После военных событий в Израиле Пугачева с мужем и детьми перебралась на Кипр. Тут они купили дом в Лимасоле еще до пандемии. Благодаря этой покупке вся их семья получила европейские паспорта. Но детям тут негде было учиться. Поэтому Галкин отправил Гарри и Лизу в Лондон, где они сейчас и живут. А к родителям приезжают лишь на каникулы», - рассказали изданию соседи звездного семейства.

При этом переезд двойняшек в Лондон был запланирован еще осенью 2024 года. Именно тогда Пугачева приехала в Великобританию, чтобы присмотреть недвижимость для детей.

По данным издания, учеба детей в Лондоне дорого обходится Пугачевой и Галкину*, поэтому не исключено, что в скором времени артисты начнут искать новые способы заработков.

Ранее проживающая на Кипре Алла Пугачева в одиночестве посетила спектакль в местном театре. Певицу сняли на видео случайные прохожие. На кадрах Пугачева общалась с компанией людей, а рядом с ними стоял уличный музыкант и исполнял на гармошке знаменитую «Катюшу». При этом Алла Борисовна переминалась с ноги на ногу, пританцовывая.

*Признан иностранным агентом на территории России