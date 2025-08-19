«Лиза осталась с дочкой»: Сергей Романович рассказал о сложном периоде в браке

Звезда сериалов «Чернобыль» и «Ольга» Сергей Романович недавно вернулся в Россию после долгого проживания за границей. Этот этап стал серьезным испытанием для его семьи. Об этом он рассказал в интервью Леди Mail.

Несколько лет назад Сергей Романович решил уйти из кино и уехать из России. Артист жил в Саудовской Аравии, Турции и США, а вместе с ним отправилась его вторая жена — фитнес-блогер Елизавета Зуева. В Медине у пары родилась дочь. Первые месяцы после ее появления на свет актер назвал самыми тяжелыми в их семейной жизни.

«Первый год после рождения дочки, когда мы жили в Саудовской Аравии в ковидной изоляции, без помощи, только втроем, фактически в чужой для себя стране, в пустыне, с новорожденным ребенком на руках, был непростым. Непростым было и время, когда я улетал в Америку делать документы на визу, а жена Лиза осталась с дочкой в Стамбуле, опять же — без помощи, да еще и с тревожными мыслями об отсутствии у нее работы или любимого дела», — поделился Романович.

Ситуация улучшилась, когда пара нашла няню, а Елизавета получила дополнительное образование.

«После того как быт перестал душить жену, наши отношения стали гораздо лучше», — добавил Сергей Романович.

Во время жизни в Азии и США актер занимался криптовалютой, а после возвращения в Россию вновь посвятил себя актерской профессии.

