«Если только кто-то из близких»: актер Сергей Романович рассказал, кому бы он спас жизнь

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала «Хирург» от «Иви» и START. Светское мероприятие посетил актер Сергей Романович. Во время общения с журналистами, среди которых был и корреспондент сайта «Страсти», он рассказал, кому готов спасти жизнь и пожертвовать органы в случае необходимости.

По словам актера, он спас бы жизнь только близкому человеку. Романович добавил, что речь идет о жене и дочери. Им актер готов пожертвовать свои органы, если потребуется.

«Наверное, если только это кто-то из близких. Только ради дочери или жены», — заявил Сергей.

Также актер рассказал журналистам, готов ли он пойти по головам для достижения цели. Романович, отвечая на вопрос, счел такую жизненную установку неподходящей для себя.

«По головам идти — нет, не мой формат. Почки бы чужие не воровал, друзей не подставлял. Это не в моих интересах», — заключил Сергей.