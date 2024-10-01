Лиза Моряк с размахом отметила свой 29-й день рождения в компании звезд. Об этом сообщает Woman.ru.

30 сентября актрисе Лизе Моряк исполнилось 29 лет. Для торжества она сняла один из московских ресторанов, который украсили в стиле сериала «Жизнь по вызову», где актриса сыграла одну из главных ролей. В зале повесили огромные люстры, а входная зона была оформлена красными полотнами ткани.

Дресс-код на мероприятии тоже был красный. В начале вечера Моряк появилась в макси с корсетным верхом, усыпанном стразами, сверху она надела длинную накидку-мантию с перьям.

Гостями вечера стали Анна Бегунова и Дмитрий Власкин, Алена Хмельницкая, Янина Студилина, Елизавета Арзамасова, Илья Авербух и многие другие.

На праздничном вечере выступал певец Мераб Амзоев, а в конце вынесли метровый торт, украшенный малиной. На следующий день после праздника, Моряк показала огромное количество цветов и подарков, которые едва помещались в ее квартире.

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