«Это был прекрасный сюрприз»: Тим Бёртон сделал особый подарок Монике Беллуччи на день рождения

30 сентября актриса Моника Беллуччи отмечает юбилей — ей исполняется 60 лет. По этому поводу возлюбленный артистки, 66-летний режиссер Тим Бёртон, решил сделать ей оригинальный подарок — фотосессию для итальянского модного журнала Vogue. Кадры опубликованы в аккаунте журнала в соцсети.

На снимках, автором которых выступил Тим Бёртон, Моника Беллуччи предстала в образе королевы ночи в декорациях «Парка чудищ» в городке Бомарцо, который был создан в XVI веке. Актриса примерила сшитые специально для нее наряды по эскизам режиссера на фоне выточенных в скалах огромных фигур мифологических персонажей.

Для обложки Vogue было выбрано темно-синее и расшитое пайетками платье Ferragamo с длинными рукавами. На других кадрах Моника Беллуччи позировала в корсетном платье Dolce&Gabbana и пышных макси от Colleen Atwood и Schiaparelli. Образы знаменитости дополнили украшения от Cartier. Кроме того, на одном из фото актриса предстала вместе с Тимом Бёртоном.

«Никогда не думал, что смогу стать фотографом Vogue, и уж тем более не режиссером. Это был прекрасный сюрприз, а сделать это все это с Моникой… Мне очень повезло!» — цитирует Vogue слова режиссера.

Напомним, Моника Беллуччи и Тим Бёртон состоят в отношениях с 2023 года. В октябре того же года пара впервые появилась вместе на Римском кинофестивале. Тогда журналисты спросили режиссера о том, каково быть в Риме со своей избранницей. Он ответил кратко: «Это самое прекрасное, что когда-либо случалось со мной».

Ранее сообщалось о том, что актер Венсан Кассель трогательно поздравил Монику Беллуччи с днем рождения, назвав ее своей семьей.