Лиза Моряк назвала «ужасной» пластику Виктории Бони, об этом сообщает StarHit.

Супруга режиссера Сарика Андреасяна резко отреагировала на результаты пластической операции Виктории Бони. Сейчас Лиза Моряк вместе с супругом отдыхает за границей, но продолжает следить за коллегами в соцсетях. Так, она прокомментировала недавний выход Виктории Бони на одной из светских вечеринок.

«Я оставлю гневный коммент, но это просто ужасно!» — написала она.

Отметим, что Боня наконец показала результат пластики глаз. Впрочем, есть и звезды, которые поддержали новую внешность блогерши. Ее похвалили Ляйсан Утяшева, Марина Ермошкина, Лера Туманова и многие другие.

В комментариях под высказыванием Лизы Моряк нашлись и те, кто согласились с ее мнением: «Лиза, соглашусь с вами. Надо говорить об этом, чтобы девушки не соглашались на подобное»; «У себя в соцсетях совсем другая. Тут шарик. Камеры увеличивают, думаю».

Напомним, Виктория Боня собиралась поделиться фотографией лица после пластической операции со своими подписчиками, с которых брала деньги за доступ в закрытый Telegram-канал. Однако после того, как в сообществе набралось лишь 500 человек, она отказалась от этой идеи.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров высмеял на премии Викторию Боню, сравнив ее с Пугачевой.