Лиза Моряк и Сарик Андреасян раскрыли пол будущего ребенка

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян, которые недавно объявили, что ждут второго ребенка, устроили гендер-пати и раскрыли пол будущего малыша. Пара объявила, что у них родится дочь. Об этом пишет StarHit и публикует соответствующие кадры.

18 ноября Лиза Моряк поделилась в личном блоге радостной новостью о том, что они с мужем ждут второго ребенка. Теперь пара организовала гендер-пати в одном из кинотеатров Москвы, чтобы узнать пол будущего малыша. На опубликованных кадрах звезда фильма «Онегин» предстала в белом шелковом платье в пол и накидке в тон, а режиссер выбрал белый свитер и брюки.

Перед мероприятием артистка призналась, что эта беременность дается ей сложнее, поэтому предположила, что у них с супругом родится сын.

«Первые три месяца я лежала с очень сильным токсикозом. <…> В этот раз как-то стало тяжелее вынашивать ребенка. Но, надеюсь, это связано, может быть, с тем, что это другой пол, потому что совершенно другая беременность. Все говорят, что если сильный токсикоз, то родится мальчик», — поделилась Лиза Моряк.

При этом актриса отметила, что, если родится мальчик, то ее муж не пойдет на третьего ребенка.

«У меня уже есть девочка и я, конечно, была бы рада, если бы это был мальчик. Но Сарик говорит: „Если это будет мальчик, то я не пойду на третьего ребенка“. <…> Если будет девочка, я буду очень рада, а если будет мальчик — это что-то новое», — высказалась знаменитость.

Несмотря на предположения Лизы Моряк, позднее выяснилось, что у пары будет вторая дочь. Напомним, актриса и режиссер состоят в браке с 2022 года. В феврале 2023 года у Лизы Моряк и Сарика Андреасяна родилась дочь Элизабет.

Ранее сообщалось о том, что Лиза Моряк высказалась о браке с Сариком Андреасяном.