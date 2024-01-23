Лиза Арзамасова улетела отдыхать в Дубай на фоне неприятных слухов о браке с Авербухом

Актриса Лиза Арзамасова решила поменять обстановку и улетела отдыхать в Дубай. Знаменитость поделилась видео с курорта, на котором почему-то предстала одна — без своего супруга Илья Авербуха. Где был сам фигурист в этот момент, неизвестно, передает «7Дней.ru».

На всех кадрах из Дубая Арзамасова позирует в одиночестве. Возможно, она просто не стала снимать звездного супруга, который не очень то любит появляться в социальных сетях. Но некоторые считают, что Лиза отдыхает одна на фоне неприятных слухов о браке с Авербухом.

Делом в том, что многие начали обсуждать милое общение фигуриста с 23-летней Евгений Медведевой. Молодая спортсменка не скрывает своего восхищения, когда смотрит на более опытного коллегу, и даже называет его Илюша, как делает только Арзамасова.

Ранее мать Авербуха высказалась о его супруге. Женщина заявила, что молится за отношения сын с Арзамасовой.