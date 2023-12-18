«Как ее можно не любить?»: мать Ильи Авербуха высказалась о его жене Елизавете Арзамасовой

Мать хореографа Ильи Авербуха рассказала, в каких отношениях находится с его нынешней женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой. По словам женщины, звезда «Папиных дочек» замечательный человек, поэтому она молится, чтобы у них с ее сыном все было хорошо.

Елизавета стала второй супругой постановщика. Первое время они скрывали свою связь, но потом стало известно о свадьбе и скором рождении их общего сына Льва. Арзамасова довольно легко смогла влиться в семью мужа. У нее хорошие отношения с пасынком Мартином и со свекровью. По словам мамы Авербуха, несмотря на занятость, невестка все равно часто пишет ей и находит время на встречи.

Большинство разговоров у женщин, как выяснилось, касаются маленького Льва. Елизавета делится успехами сына с его бабушкой и присылает ей фото и видео малыша.

«Общаемся по-семейному, по-простому. Как ее можно не любить? Она добрый, замечательный человек, хорошо относится к сыну. И такой ребенок у них замечательный, что только молишься, чтобы все было хорошо у них», - поделилась Юлия Марковна в Kp.ru.

Ранее Илья Авербух раскрыл роль артистки Аллы Михеевой в мюзикле «Корова на льду».