16:13, 01 декабря 2022
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Лиза Арзамасова оставила сына дома и ушла на час веселиться
Актриса Лиза Арзамасова решила немного повеселиться: сделала укладку, надела длинное платье и отправилась на светское мероприятие. Сын, которому чуть больше года, остался дома.
По признанию актрисы, она «буквально на час выбралась на церемонию». С сыном ей помогают мама и няня.
Арзамасова оправдывалась, что много времени проводит с ребенком, но не может находиться дома 24 часа – работа и бытовые дела отвлекают.
Говоря о няне, артистка отметила, что ей хотелось пустить в жизнь человека «без какого-то эгоизма» и который «любил бы Льва Ильича». Так оно и получилось.
Ранее Авербух рассказал о распределении обязанностей в его браке с Арзамасовой.
Источник фото:Kashaev Pavel/EAST NEWS
Источник:Московский комсомолец
Автор:Лилия КараеваТеги:
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