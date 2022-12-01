Лиза Арзамасова оставила сына дома и ушла на час веселиться

Актриса Лиза Арзамасова решила немного повеселиться: сделала укладку, надела длинное платье и отправилась на светское мероприятие. Сын, которому чуть больше года, остался дома.

По признанию актрисы, она «буквально на час выбралась на церемонию». С сыном ей помогают мама и няня.

Арзамасова оправдывалась, что много времени проводит с ребенком, но не может находиться дома 24 часа – работа и бытовые дела отвлекают.

Говоря о няне, артистка отметила, что ей хотелось пустить в жизнь человека «без какого-то эгоизма» и который «любил бы Льва Ильича». Так оно и получилось.

Ранее Авербух рассказал о распределении обязанностей в его браке с Арзамасовой.