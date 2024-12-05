Есть, что терять: чем в России владеет Лия Ахеджакова, которая произнесла украинский лозунг в США

Актриса Лия Ахеджакова попала в скандал после спектакля в США. Принимая букеты от поклонников, она произнесла лозунг «Слава Украине!», за что в России ее осудили. Что теперь ждет народную артистку — пока неизвестно. Но ей действительно есть, что терять. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что у нее есть недвижимость — дом за 100 млн рублей и квартира в Москве.

По данным источника, у Ахеджаковой есть участок в элитном поселке, где живут многие знаменитости и влиятельные люди. Там она построила дом, который делит вместе с подругой Аллой Будницкой. Его стоимость оценивается в 100 млн рублей.

Кроме того, у актрисы есть квартира в столице — в районе метро «Проспект Вернадского». Там она прописана вместе с мужем Владимиром Персияновым. На рынке такая недвижимость стоит примерно 15 млн рублей.

Отметим, что после начала СВО Лия Ахеджакова перестала работать в России. Ходили слухи, что она эмигрировала, но знакомые актрисы это опровергали.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин рассказал, что ждет Лию Ахеджакову после публичной поддержки Украины.