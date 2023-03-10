Лия Ахеджакова попрощалась с «Современником», но театр не готов просто так ее отпускать

Актриса Лия Ахеджакова 9 марта опубликовала открытое письмо, в котором попрощалась с театром «Современник». На следующий день руководство сообщило, что она не уволена.

В письме актриса попрощалась со сценой. Многие интерпретировали ее слова как уход из «Современника», в котором артистка служила с 1977 года.

В театре удивились слухам об уходе. Анонимный представитель сегодня заявил, что она числится в штате.

«Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра «Современник», - сказал собеседник РИА Новости.

Пока актриса никак не прокомментировала данное заявление. При этом все постановки с ее участием отменены.

Напомним, в письме Ахеджакова сказала сцене: «Прощай, моя дорогая». Актриса призналась, что театр давал ей возможность «исповедаться, объясниться в любви людям».