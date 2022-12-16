Литвиненко рассказала о проблемах Летучей в семейной жизни из-за неверного выбора партнера

Ведущая Елена Летучая, которая состоит в браке с бизнесменом Юрием Анашенковым, заговорила о бессмысленности штампа в паспорте. Счастливая женщина вряд ли бы стала отрицать необходимость брачных уз. Психолог Инесса Литвиненко объяснила, что у Летучей сложился негативный опыт семейной жизни.

Телеведущая осудила рвение женщин выйти замуж, так как, по ее мнению, брак убивает огонек в глазах.

«Отрицание семьи для меня — очень негативный аспект, который говорит о том, что у Елены личный очень несчастливый опыт», - считает специалист.

Она отметила, что о ненужности брака говорят только те, кто много раз разочаровывался и не ходил к психологу. Потухшие женские глаза в браке, объяснила эксперт, свидетельствуют, что у женщины отсутствует реализация – есть только семья и мужчина.

В таком случае проблема заключается не в браке.

«Проблема либо в неверном выборе партнера и отсутствии работы и возможности уйти от своего партнера или найти нормального», — сообщила психолог.

В ситуации с Летучей Литвиненко предположила, что ее не удовлетворяет выбор мужчины, но встретить человека с жестким стержнем, как у нее самой, не получилось.

«Несколько раз обожглась… И она решилась рубить: значит все, значит мне не надо, все это не правильно, и все это себя изжило», — сказала специалист и выразила надежду, что Летучая встретит подходящего мужчину.

Ранее ведущая «Ревизорро» раскритиковала существующий у российских женщин стереотип, что мужчина «должен».