11:44, 25 октября 2022
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Елена Летучая раскритиковала подругу в соцсетях и заодно всех женщин
Телеведущая Елена Летучая раскритиковала существующий в головах российских женщин стереотип, что мужчина «должен». На объемный пост в социальных сетях ее вдохновил разговор с подругой, которая считает так же.
Летучая пересказала разговор с девушкой, которая впервые сходила на свидание в Москве и пожаловалась, что мужчина «заказал не самое дороге шампанское, не разбился в лепешку» и не принес в коробочке бриллиант.
«Я сидела, слушала и поняла, что у нас в России есть стереотип, что мужчина должен», - заявила ведущая.
Дальше она разместила пост, в котором говорит, что у мужчин на слово «должен» аллергия.
В заключение Летучая высказала свою позицию: «Я-то считаю, что, конечно, во всем нужен баланс».
ФОТО: Lomohov Anatoly/East News
Источник:Telegram-канал Елены Летучей
Автор:Лилия КараеваТеги: