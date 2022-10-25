Елена Летучая раскритиковала подругу в соцсетях и заодно всех женщин

Телеведущая Елена Летучая раскритиковала существующий в головах российских женщин стереотип, что мужчина «должен». На объемный пост в социальных сетях ее вдохновил разговор с подругой, которая считает так же.

Летучая пересказала разговор с девушкой, которая впервые сходила на свидание в Москве и пожаловалась, что мужчина «заказал не самое дороге шампанское, не разбился в лепешку» и не принес в коробочке бриллиант.

«Я сидела, слушала и поняла, что у нас в России есть стереотип, что мужчина должен», - заявила ведущая.

Дальше она разместила пост, в котором говорит, что у мужчин на слово «должен» аллергия.

В заключение Летучая высказала свою позицию: «Я-то считаю, что, конечно, во всем нужен баланс».

ФОТО: Lomohov Anatoly/East News