Лишился последней работы: оскандалившегося Назарова выгнали с главной роли в фильме с Нагиевым

После сандальных заявлений в жизни 65-летнего Дмитрия Назарова началась темная полоса. Сначала Константин Хабенский уволил его из МХТ им. Чехова, а теперь актер стал лишаться и ролей в кино.

Артист должен был сыграть в новой экранизации «12 стульев». Назаров очень ждал начала съемок, так как ему досталась одна из главных ролей – Кисы Воробьянинова. А его партнером по площадке был назначен Дмитрий Нагиев. Вот только, как выяснили журналисты KP.RU, теперь Дмитрия руководство проекта уже не ждет, и его роль вскоре будет отдана другому актеру.

Режиссер фильма Петр Зеленов рассказал, что из-за скандалов вокруг Назарова им пришлось поставить процесс разработки кинокартины на паузу. Съемки начнутся, как только будет найдена замена. По словам Зеленова, ему бы не хотелось переходить на личную неприязнь, но он не смог проигнорировать поступки Дмитрия, и именно из-за них он был лишен работы в проекте.

Назаров уже уведомлен о том, что его сняли с роли. По словам кинорежиссера, это было обязательно. Дмитрий Нагиев по-прежнему остается Остапом Бендером. Воробьянинова же активно ищут. Петр Зеленов признался, что у него уже есть кандидаты, но пока раскрывать их личности он не хочет.

Ранее Дмитрий Назаров не выдержал психологического давления и сорвался на поклонника.