Лишившаяся руки из-за мужа Маргарита Грачева раскрыла детали четвертой беременности

Маргарита Грачева, ставшая несколько лет назад жертвой домашнего насилия, недавно объявила о четвертой беременности. У женщины уже есть трое сыновей от двух разных мужчин, и отреагировали они на новость о пополнении по-разному.

В 2020 году Грачева вышла во второй раз замуж после того, как бывший супруг напал на нее и в порыве ревности отрубил кисти. Одну руку врачам в последствии удалось восстановить, а вместо второй Маргарита теперь носит протез. Спустя год счастливого брака она стала многодетной мамой, но на трех детях пара решила не останавливаться.

В интервью изданию StarHit Грачева рассказала, что они с мужем четвертого ребенка планировали, поэтому не удивились, когда узнали о беременности, а лишь обрадовались. Для сыновей же новости стали подарком на Новый год.

«Старший Дима был безумно рад, а средний Данила немного напрягся, расстроился. Но я думаю, со временем это пройдет. Если честно, даже не знаю, почему сын так отреагировал. Я у него спросила, но он на вопрос не ответил», - поделилась Маргарита.

Пол будущего ребенка супруги узнавать не собираются. Во время прошлой беременности они ждали девочку, но родился мальчик. Теперь же им все равно, лишь бы малыш был здоровый.

Ранее портал «Страсти» взял интервью у однофамилицы Маргариты Светланы Грачевой, которая тоже стала жертвой домашнего насилия. Материал читайте на нашем сайте.